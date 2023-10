SENIGALLIA Dalla rinomata località della spiaggia di velluto parte la rete delle città del gusto. Verrà sancita sabato con l’evento Senigallia Città Gourmet. «Tra le numerose attrattive di questa splendida città c’è anche l’enogastronomia – spiega Angelo Serri, direttore di Tipicità -. Non a caso può vantare ben cinque stelle Michelin che, in rapporto a una popolazione di oltre 44mila abitanti, costituiscono un record da guinness. Primati a parte, il visitatore percepisce immediatamente un’elevata cultura del cibo, riscontrabile non solo nei ristoranti, trattorie e osterie. Infatti, anche pasticcerie, gelaterie, forni, pizzerie e paninoteche si esprimono a livelli di autentica eccellenza».

La strategia

Con queste premesse, sabato ritorna Senigallia Città Gourmet, un evento giunto alla terza edizione che si configura come primo passo di una strategia mirata alla costruzione di un’articolata “rete delle città gourmet”, cioè di quelle realtà depositarie di un particolare appeal enogastronomico che, nel contempo, presentano un significativo indice di alta qualità della vita, una testimonianza del buon vivere. Negli eleganti ambienti di Palazzo Baviera alle 11 si ritroveranno, nel ruolo di fondatrici della nascente rete, quattro destinazioni turistiche che raccontano l’Italia da nord a sud. Accanto a Senigallia ci saranno Isola della Scala (Vr) con la Fiera del Riso, il Festival del riso Vialone nano veronese Igp; Foligno con il festival I primi d’Italia e San Vito Lo Capo (Tp) con il Cous Cous Fest. Nel corso di un talk show, al quale parteciperanno anche l’Università Politecnica delle Marche e Confcommercio Marche Centrali, che forniranno un punto di vista sulle implicazioni socioeconomiche dello sviluppo turistico in ottica “gourmand”, le realtà si confronteranno sulle rispettive specificità per trovare una comune via di collaborazione. Al termine i quattro sindaci sottoscriveranno un protocollo d’intesa. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, l’incontro diventa spettacolo. Al Foro Annonario una scenografica cucina a vista ospiterà la jam session delle città gourmet. Grandi ospiti, sapori unici e storie appassionanti si alterneranno sul palco fino a sera, con la conduzione affidata a Tinto, da Rai Decanter Radiodue. Tra gli ospiti, la chef e volto televisivo Ambra Romani, che a Senigallia ha trascorso parte della sua vita così come il suo collega Davide Marchionni dell’Accademia di Tipicità. Poi l’irresistibile verve di Gabriele Ferron, “principe dei risotti”, e la strepitosa maestria nell’arte del cous cous di Benedetto Di Lorenzo e Antonino Grammatico, rispettivamente campione italiano e capitano della squadra italiana della specialità.

Tra le storie anche la testimonianza degli Amici del Molo e della neonata esperienza del Consorzio Vignaioli delle Marche. «Senigallia con questo accordo si apre ad altre città – sottolinea il sindaco Massimo Olivetti – e si caratterizza sempre più per la qualità gastronomica». Senigallia Città Gourmet, organizzata dal Comune di Senigallia, rappresenta una tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi proposto da Tipicità insieme ad Anci.