Al via i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Cellini e via Monteverdi, le modifiche alla viabilità

SENIGALLIA – Finiti da pochi giorni gli interventi sui sottoservizi, lunedì partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via Cellini e via Monteverdi.

“Un’opera fondamentale – spiegano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore Enzo Monachesi – che permetterà di rendere migliore e più sicura la viabilità nei pressi del nuovo parcheggio che la SenParkTeck Srl sta ormai completando, attraverso l’accesso diretto alla struttura. L’intervento è completamente finanziato dal gestore del parcheggio”.

Intanto, al fine di consentire l’allestimento del cantiere il Comune di Senigallia ha pubblicato un’ordinanza contenente alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare. Dall’8 al 21 giugno non sarà possibile transitare in via Monteverdi, nel tratto compreso tra via Cellini e via Respighi, mentre dal 22 giugno al 5 luglio, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa sud nord, in via Cellini, da via Po a via Giordano.

