Scontro tra due auto, una persona portata in ospedale

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9:15 in frazione Sappanico per un incidente stradale con due auto coinvolte. Il fatto è avvenuto sulla strada che da Sappanico conduce a Casine di Paterno: due le persone coinvolte di cui una trasportata all'ospedale dal 118. La squadra sul posto ha messo in sicurezza le auto coinvolte.

