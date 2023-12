SENIGALLIA - Stavano trascorrendo il Natale fuori casa i proprietari di due abitazioni visitate lunedì dai ladri. Le vittime si sono accorte nel tardo pomeriggio, appena rientrate, che qualcuno era passato in loro assenza. Subito hanno chiamato i carabinieri che sul posto hanno inviato una pattuglia per effettuare un sopralluogo.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Senigallia, proseguono i raid nelle case. Ladri scoperti, fuga nei campi: la segnalazione sui social

Da quanto ricostruito i ladri sarebbero entrati nel pomeriggio, come sta accadendo da diverse settimane, e per entrare hanno forzato porte e finestre. Stesse modalità che si ripetono da tempo anche se ancora non ci sono sospettati sulla banda che sta girando nel senigalliese e di cui c’è anche un video. Due di loro sono stati ripresi lo scorso 20 dicembre a Corinaldo dopo un furto. I due episodi di Senigallia sono gli unici avvenuti nel territorio della compagnia dei carabinieri nel giorno di Natale.

In un’abitazione hanno portato via qualche monile trovato in giro ma il bottino, seppure ancora da quantificare, non è ingente, nell’altro invece, a parte tanto caos, non mancava nulla. Probabilmente stavano cercando anche la cassaforte che non c’era. In precedenti episodi erano riusciti a trovarla ma il giorno di Natale no. I proprietari erano usciti per diverse ore e forse i malintenzionati li stavano tenendo d’occhio. Risveglio amaro, invece, per due residenti di piazza Diaz che la mattina di Natale hanno trovato le macchine danneggiate. In entrambi vetri in frantumi. Non è chiaro ancora se sia stato un atto vandalico o se cercassero qualcosa da rubare anche se non c’era nulla. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato per effettuare un sopralluogo.

Una delle vittime ha lasciato un messaggio nel gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia”. «Questa mattina ho trovato il regalo di Natale – ha scritto lunedì -: macchina con vetro frantumato. Piazza Diaz oltre la mia anche un'altra. Ringrazio infinitamente chi mi ha fatto questo regalo. Buon Natale a te e famiglia». Ha concluso così ironicamente e poco dopo si è aggiunto nella discussione anche il proprietario dell’altro veicolo danneggiato.