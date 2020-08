Travolto nella notte da una donna in scooter, pedone soccorso in codice rosso e ricoverato all'ospedale

SENIGALLIA - Grave incidente in via Podesti stanotte, 15 agosto 2020. Poco prima dell’una una donna che transitava con uno scooter ha investito un pedone. Ad avere la peggio è stato proprio lui, soccorso dal 118 e trasferito in ospedale con un codice rosso per un trauma toracico. La donna apparentemente illesa è stata portata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti, essendo comunque caduta nell’impatto. © RIPRODUZIONE RISERVATA