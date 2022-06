Completamente ubriaca, sbanda e finisce contro due auto in sosta sul lungomare: denuncia e patente ritirata

SENIGALLIA – Completamente ubriaca, sbanda e finisce contro due auto in sosta. La donna, una trentenne che viaggiava da sola, è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza dai carabinieri della Compagnia di Senigallia. L'incidente è avvenuto la notte scorsa sul lungomare Italia: all'improvviso ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro due veicoli in sosta nei pressi di un camping. Raggiunta sul posto dai carabinieri e sottoposta all'alcoltest, è risultata positiva con un tasso di 2 g/l, quattro volte oltre il limite consentito. Oltre alla denuncia, le è stata ritirata immediatamente la patente.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO L’addio ai fidanzati falciati in bicicletta da un’auto...

LEGGI ANCHE

Caronte non molla, temperature fino a 40 gradi nei prossimi giorni. Emergenza siccità. Arriva qualche temporale, ecco quando e dove

LEGGI ANCHE

Barca da diporto noleggiata irregolarmente e senza pagare le tasse: maxi multa da 22mila euro

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA