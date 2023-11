Senigallia, falciata da un'auto alle porte del centro storico: è all'ospedale in codice rosso

SENIGALLIA – Paura questo pomeriggio (23 novembre) alle porte del centro storico di Senigallia, dove una 27enne senigalliese è stata falciata da un'auto: ora è ricoverata all'ospedale di Torrette, dov'è arrivata in codice rosso.

L'incidente

L'incidente è avvenuto attorno alle 16,30 in viale Leopardi. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto con i mezzi del 118, la giovane stava attraversando la strada quando è stata investita e sbalzata sull'asfalto. Subito sono stati attivati i soccorsi. La 27enne è rimasta sempre cosciente, ma per i traumi riportati è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale di Torrette: non sarebbe comunque in pericolo di vita.