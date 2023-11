Ancona, investito nei pressi di Piazzale Italia: un uomo trasportato all'ospedale. E' in sala emergenze

ANCONA Sono intervenuti oggi pomeriggio (21 novembre) ad Ancona, in via Marconi, i sanitari della Croce Gialla per soccorrere un cittadino originario del Bangladesh investito nei pressi di Piazzale Italia. Sul posto anche l'Automedica.

LEGGI ANCHE: Ancona, investita all'uscita del supermercato: grande spavento per un'anziana

Il trasporto

L'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette dove, al momento, si trova in sala emergenze con un codice rosso.