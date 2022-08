Senigallia, arrivano i carabinieri: fuggi fuggi dei parcheggiatori abusivi. Bloccati e multati

SENIGALLIA - Controlli dei carabinieri nella penultima giornata di Summer Jamboree. Nel mirino (anche) i parcheggiatori abusivi: due multe staccate dai militari. Uno è stato controllato nei pressi dello stadio. Si tratta di un 48enne di origini senegalesi. Il secondo è stato identificato in un 26enne originario del Niger, controllato in piazzale Morandi. Entrambi esercitavano senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, quindi sono stati sanzionati con una multa da circa 500 euro ciascuno. Al momento del controllo hanno provato a scappare per non essere identificati, ma sono stati prontamente bloccati e portati in caserma. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.