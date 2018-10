Già condannati ed espulsi arrestati appena rientrano in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arrestati due extracomunitari clandestini appena rientrati in Italia. Il primo all’aeroporto di Bologna, l’altro in città. Nel corso di due distinte operazioni di polizia giudiziaria, il personale del Commissariato di Senigallia ha dato esecuzione a due provvedimenti di arresto a carico di extracomunitari illegalmente presenti sul territorio nazionale. La prima operazione è stata condotta insieme al personale della polizia di frontiera aerea in servizio all’aeroporto di Bologna ed ha riguardato un senegalese su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona. Nel corso di un’altra attività di polizia giudiziaria, gli agenti del Commissariato, diretto dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari, hanno avviato accertamenti a carico di un 35enne di origine tunisina, che, già alcuni mesi fa, di seguito ad una condanna, era stato raggiunto da un provvedimento giudiziario di espulsione e per questo rimpatriato dalla polizia nel suo paese di origine. Dopo prolungati servizi, i poliziotti hanno deciso di accertare se, come sospettato, l’uomo, in violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale, avesse fatto rientro a Senigallia. Ed effettivamente lo hanno trovato proprio nello stabile in cui sospettavano si nascondesse.