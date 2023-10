SENIGALLIA Doveva essere una giornata serena da trascorrere tra le colline della provincia ed una escursione sulle due ruote divertente e salutare quella di ieri mattina per un 70enne residente a Falconara. Il sole aveva annunciato l’ennesima giornata ideale per gli appassionati di ciclismo. Purtroppo però non è stato così e un grave incidente ha funestato la mattinata del falconarese che era in compagnia di altri amici appassionati delle due ruote. Ieri mattina, intorno alle 11, infatti sulla strada di San Silvestro, tra Montemarciano e Senigallia, nel territorio del comune senigalliese si è verificato l’incidente che, suo malgrado, ha visto protagonista il ciclista falconarese di 70 anni che stava percorrendo la strada in direzione sud, insieme ad un gruppo formato da altri tre ciclisti.

La caduta

Improvvisamente, il 70enne è caduto rovinosamente a terra, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Senigallia che sono intervenuti immediatamente sul posto. Nell’impatto con il suolo, il ciclista amatoriale falconarese ha riportato alcune ferite, escoriazioni e soprattutto gravi traumi alla schiena. Immediatamente sono scattati i soccorsi e gli amici ciclisti con cui il 70enne ieri stava condividendo l’uscita in bicicletta nelle colline senigalliesi hanno subito interrotto la corsa e dato l’allarme al 112. Sul posto, in località frazione di San Silvestro, è immediatamente intervenuto il 118 con l’eliambulanza partita dall’ospedale regionale di Torrette. Il ciclista ferito, che era in testa al gruppo ed è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice rosso di massima gravità. Sul posto per i rilievi è giunta una pattuglia della Polizia locale di Senigallia che sta valutando l’esatta dinamica dell’incidente. Visto l’orario e la strada non particolarmente trafficata non si sono verificati significativi disagi alla circolazione stradale che è stata comunque regolata dai vigili urbani. Molta impressione ha destato l’incidente tra i residenti della zona e tra gli automobilisti che transitavano sulla strada in località San Silvestro anche perché ci si è immediatamente resi conto della gravità delle condizioni di salute del ciclista falconarese. «Era cosciente e non ha mai perso i sensi – dice un testimone – ma si lamentava molto per i traumi subiti, si capiva che aveva dolori lancinanti». I soccorsi sono giunti in breve tempo e l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Particolarmente preoccupati da quanto è accaduto gli amici del falconarese che condividono con lui le frequenti uscite in bicicletta.