Chiami i carabinieri, risponde il caldaista: sbagliato il numero sul cartello

ENIGALLIA Chiama i carabinieri e risponde il tecnico della caldaia. Colpa di un cartello sbagliato in mezzo all’incrocio della Penna, in una zona tra il centro e il lungomare, molto trafficata. «Volevo fare una segnalazione e mentre ero in coda al semaforo mi sono appuntata il numero – spiega una turista –, non era nulla di urgente e non volevo disturbare contattando quello per le emergenze. Ho pensato ad uno scherzo quando ho capito che era un tecnico che controlla e aggiusta le caldaie. L’ho detto al bagnino e mi ha consigliato di segnalarlo perché non è la prima volta che accade». Che non sia un caso isolato lo conferma anche l’intestatario del numero indicato.«Era il vecchio numero della caserma dei carabinieri – racconta Stefano Goldoni -. I primi tempi mi arrivavano tante telefonate da gente convinta di parlare con i carabinieri».