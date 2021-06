Il cartellone estivo rimane un rebus: resta in bilico anche la Notte della Rotonda. Ecco il quadro tra eventi sicuri e altri in forse

SENIGALLIA - Cartellone degli eventi ancora in alto mare. Restano in bilico la Notte delle Rotonda, ipotizzata per il 3 luglio, e i fuochi d’artificio inseriti provvisoriamente il 18 o 19 agosto. Molte le date da confermare e pochi dettagli sull’eventi fissati a partire dal Caterraduno quest’anno in versione CaterTour.



«Ancora non sappiamo il nome dell’artista che si esibirà perché non hanno chiuso l’accordo quindi sarebbe prematuro anticipare un nome che potrebbe non essere confermato – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, è davvero questione di giorni e, non appena avremo di dettagli, convocheremo una conferenza stampa». L’organizzazione nei giorni scorsi ha parlato di concerti all’alba al plurale quindi anche Senigallia dovrebbe vedere riconfermato l’evento. Libera insieme ad Amnesty International avvierà una raccolta fondi a favore della liberazione di Patrick Zaki e farà tappa nelle tre città coinvolte nel CaterTour che si concluderà a Cervia dove sarà presente don Ciotti. Quella di Senigallia, in programma tra il 18 e 19 giugno, sarà solo una tappa intermedia. Il Comune ha messo a disposizione piazza Garibaldi e piazzale della Libertà. Molte le lamentele per il cartellone che la Giunta ha visionato ma resta fantasma per tutti.

«Lo scorso anno era stato presentato il 18 giugno – replica il sindaco Olivetti – non siamo quindi in ritardo e non dobbiamo dimenticarci che fino a non pochi giorni fa non sapevamo ancora gli orari del coprifuoco e quando sarebbe stato eliminato. Ancora adesso abbiamo dei punti interrogativi a partire dai fuochi d’artificio, che non sappiamo se si potranno svolgere e che ci condizionano non solo la serata dedicata agli spettacoli pirotecnici ma anche la Notte della Rotonda, in cui erano appunto previsti». Per i Deejay Xmaster il programma completo il Comune lo avrà il 15 giugno, come da convenzione rinnovata nei giorni scorsi in Giunta.

Il Summer Jamboree si terrà come ormai noto dal 30 luglio all’8 agosto. Tra piazza Garibaldi e i giardini della scuola Pascoli si terrà dal 19 al 26 agosto il festival del Giallo. Torna la fiera di Sant’Agostino dal 27 al 30 agosto anticipata dal 21 al 30 dalla Campionaria. Questo il pacchetto visionato in Giunta che prevede anche degli eventi con il punto interrogativo, come Demanio Marittimo sul lungomare di Marzocca ipotizzato per il 16 luglio. Piazza Garibaldi ospiterà il 9 agosto il concerto di Raphael Gualazzi. Non mancheranno gli eventi organizzati dalle realtà locali come il Festival organistico città di Senigallia, il Solenne ingresso, i concerti di Musica nuova festival, Sotto le stelle del Jazz e Baracche e burattini.



Dal 13 al 15 agosto alla Rotonda torna l’Estetica dell’effimero, questo è confermato come Fosforo, il Festival Epicureo e varie serate di presentazione di libri oltre ai mercatini da Chi cerca trova alla Fiera del disco. Alcune date sono state fissate nel cartellone che verrà presentato a breve.

