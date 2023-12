SENIGALLIA Dalla prossima estate scatta il caro matrimoni con ritocchi al vaglio della Giunta nella bella stagione, a partire dalla Rotonda a mare. «Ancora non abbiamo approvato le tariffe – spiega il sindaco Massimo Olivetti – ma stiamo pensando ad una rimodulazione con una versione invernale e una estiva perché è ovvio che impegnare determinate location, penso alla Rotonda, ad agosto o gennaio non è uguale».

Le proteste



La scorsa estate aveva scatenato proteste la Rotonda monopolizzata per un’intera giornata dagli sposi. Il sindaco, in risposta alle polemiche, aveva annunciato restrizioni in estate. In vista del bilancio di previsione 2024-2026, che è sua intenzione portare in consiglio comunale entro la fine dell’anno, la Giunta sta discutendo in questi giorni proprio le tariffe. «Non abbiamo ritenuto opportuno vietare i matrimoni alla Rotonda nei mesi estivi – prosegue Olivetti – è comunque un’opportunità che Senigallia offre, anche a chi viene da fuori, essendo la Rotonda qualcosa di unico. Abbiamo, però, pensato di aumentare la tariffa nei mesi estivi. Ancora non abbiamo stabilito il costo, perché è in fase di discussione proprio in questi giorni. Lo stesso varrà anche per altri luoghi, meno iconici, ma comunque richiesti, nel nostro Comune».

Oggi il costo della Rotonda per un’ora, sufficiente a dirsi sì, è di mille euro da gennaio a dicembre. L’esecutivo sta quindi ragionando su due differenti tariffe da applicare nella versione invernale ed estiva. E’ questa una delle novità contenute nella manovra finanziaria che il sindaco ha già iniziato ad illustrare alle associazioni di categoria, incontrate lunedì.

Sono rimaste felicemente colpite dall’annuncio del concerto dei Simple Minds a Senigallia, il 1° luglio 2024, nell’ambito del tour mondiale. Ieri sono state aperte le vendite dei biglietti e molti sono già stati aggiudicati.

«C’è stato un lavoro intenso dietro questo risultato – prosegue Olivetti – che si andrà ad inserire in una stagione turistica di alto livello anche per il 2024». Intenso sarà anche il programma dei lavori pubblici, anticipato nell’ultimo consiglio comunale. La maggior parte degli interventi del piano triennale è programmato nel 2025, compreso il restyling dello stadio Bianchelli e della nuova palestra di via Campo Boario, attesi da tempo.



Le critiche



L’Amministrazione ha ricevuto critiche al riguardo, dall’opposizione, per averli concentrati nell’anno delle elezioni. Il primo cittadino nega, però, che si tratti di una scelta strategica a scopi elettorali. «Sono interventi che, al momento, non trovano copertura finanziaria – precisa Olivetti –, io sono abituato a programmare i lavori in base ai soldi che ho e quando me ne andrò non lascerò debiti, come invece mi è capitato di trovare». Fatta questa premessa il sindaco, che da poche settimane ha anche la delega al Bilancio, dopo l’uscita dalla Giunta dell’assessore Ilaria Bizzarri, aggiunge: «Nel 2024 sono stati inseriti interventi di cui siamo in grado di sostenere le spese. Se riusciremo ad ottenere finanziamenti ministeriali, che stiamo cercando di intercettare, alcune delle opere in programma nel 2025 verranno anticipate».