Blitz dei ladri in Comune. Rubati un quadro, una catenina e i soldi della macchinetta degli snack

SENIGALLIA - Blitz dei ladri in Comune la notte scorsa. Hanno forzato una delle due porte che si affacciano su via Mastai poi hanno raggiunto il secondo piano, dove ha l’ufficio il sindaco. Hanno rubato un quadro mentre un altro è stato staccato dalla parete e lasciato sul divano. Presa anche una catenina. Scassinato infine un distributore automatico per prendere gli spiccioli. Sul posto stamattina i carabinieri, a dare l'allarme sono stati i dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA