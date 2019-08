Armi e attrezzi da scasso: â€‹presi dalla Polizia tre topi d'auto

di Bianca Vichi

SENIGALLIA - Furti sventati nelle auto in sosta dalla polizia che ha denunciato due rom e un italiano, sorpresi nei parcheggi con arnesi da scasso e armi. Nella settimana di Ferragosto il Commissariato ha ricevuto diverse segnalazioni e anche qualche denuncia per le automobili trovare forzate.Nella maggior parte dei casi si era trattato solo di tentativi di furto, non essendoci nulla all’interno dei veicoli, in un paio di circostanze erano stati prelevati effetti personali. Episodi che si erano verificati in via Podesti nei parcheggi scambiatori utilizzati dai pendolari, diretti al mare, e nelle aree di sosta di via Rieti, parallela del lungomare Alighieri dove parcheggiano anche i turisti che alloggiano in hotel.