Predoni delle auto in sosta armati di grucce presi con le mani nel sacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Mentre i proprietari erano al mare, loro ne approfittavano per saccheggiare le auto in pieno giorno, aprendole con delle grucce. Ma grazie alle segnalazioni di alcuni passanti i ladri dell’appendiabiti sono stati arrestati.Tempestivo l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante: i due sono finiti in manette per furto aggravato, anche se hanno evitato il carcere. Il giudice, nel convalidare l’arresto, li ha rimessi in libertà esiliandoli da Ancona. Nei loro confronti è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo dorico, accompagnata da un foglio di via per tre anni. I furfanti, un 47enne della provincia di Matera e un 24enne originario di Livorno, entrambi con precedenti, sono stati trovati con 230 euro appena rubati e rstituiti ad un ignaro bagnante.