E' tutto vero: Andrea Agoccioni, ragazzo senigalliese amante del mare diventa maestro di sci

SENIGALLIA - E' di Senigallia, senigalliese purosangue. E come (quasi) tutti i senigalliesi adora il mare ma mentre si e ci si prepara per la stagione estiva 2023, lui, Andrea Agoccioni, 20 anni a novembre ha conseguito un importante riconoscimento che con il mare o la spiaggia di velluto non ha nulla a che fare perchè dopo un lungo (circa 10 anni) e per niente facile percorso tra selezioni, spostamenti, allenamenti ed esami ha conseguito il patentino di maestro di sci alpino. Sì, avete letto bene, maestro di sci.

Altro che Cervinia o Merano, altro che Sestriere o Canazei, un maestro di sci di Senigallia. Perchè l'Eroe - questo il suo nick dopo un clamoroso recupero estivo a scuola - come se niente fosse con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta si cimenta sulle acque dell'Adriatico tra sup e surf e tra le porte, le funivie e i dossi delle Dolomiti e delle Alpi.

Senza sentire il freddo, bucando la nebbia, riuscendo a mettere da parte anche le migliaia di chilometri necessarie per le prove e gli allenamenti agli ordini dello Sci Club Catria e Spoleto grazie anche alla perfetta simbiosi con gli allenatori Gabriele Barbacucchia, Filippo Parca e Giuliano Geli in un cammino poi completato grazie anche ai fondamentali input degli istruttori Andrea Mammarella e Alfonso Trilli.

E adesso l'agenda primaverile ed estiva da mettere a punto con il derby mare - monte (o acqua-neve) che accompagnerà ogni fine settimana di Andrea. Che magari in qualche momento libero magari penserà a cimentarsi anche con il deltaplano. Senza scherzarsi troppo, non è folle pensarlo.