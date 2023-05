Memorial di rumore alla Rotonda per tenere vivi i ricordi di Luca, un grande amico morto a 18 anni

SENIGALLIA - E' un ricordo sempre vivo, un ricordo forte. Che niente e nessuno potrà offuscare. Perchè Luca Bergamaschi era un ragazzo forte, vero, un ragazzo autentico con il quale era troppo facile trovare un'idea, condividere una passione, passare bei momenti. Poi quel stramaledetto incidente (era il 21 maggio 2022) che ha spezzato quell'amicizia, gettato nella paura e nel dolore la famiglia e gli amici che però dopo poche settimane hanno ritrovato la forza di reagire mettendo insieme tante iniziative che Luca da lassù apprezzerà tantissimo.

E domenica mattina davanti alla Rotonda a Mare i suoi incredibili amici c'accordo con la mamma hanno organizzato "un memorial di rumore per ricordare la tua passione". Fondamentale anche la collaborazione del Motoclub Senigallia per la questione permessi e per consentire ai tanti giovani che conoscevano e volevano bene a Luca di partecipare: hanno garantito la loro partecipazione anche i ragazzi di Corinaldo, il passaparola in corso porterà davanti alla Rotonda domenica mattina - appuntamento alle ore 9,30 - tanti giovani. Non ci sarà silenzio, non ci saranno lacrime ma ci sarà quel rumore e quell'allegria che tanto piacevano a Luca. E state purt sicuri che dopo quella di domenica di iniziative ce ne saranno altre,.