Scuola elementare al quarto piano, ecco le richieste dei genitori

SENIGALLIA - Classi trasferite al quarto piano del seminario e i genitori chiedono di lasciare parte dei libri in classe per alleggerire i figli. I bambini della primaria Puccini, che sono stati trasferiti quest’anno in via Cellini, dovranno fare tutte le mattina più di 80 scalini per raggiungere le classi con i soliti zaini pesanti. Nelle scuole cittadine capita che debbano fare uno o due piani di scale ma quattro non era mai successo. Il trasferimento di una parte della scuola si è reso necessario per effettuare i lavori di messa in sicurezza.Quindi alcune classi sono state trasferite al seminario che già ospita le medie Mercantini. I genitori hanno avuto un incontro con l’ex preside Fulvia Principi, che da ieri però è stata trasferita al liceo Perticari. Presenti anche l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi e il dirigente del Comune Gianni Roccato. «Da genitore la scelta di portare queste terze elementari al quarto piano mi sembra tanto infelice – interviene l’avvocato Alessandro Angeletti - per il discorso del peso degli zaini. Ci sono da fare una ottantina di scalini. Le maestre cercano di essere collaborative. Abbiamo chiesto di poterli alleggerire, magari lasciando qualche libro in classe». I genitori hanno saputo che l’ascensore è a disposizione solo del personale. Non è possibile nemmeno spostare i ragazzi delle medie, che già hanno un fisico più robusto rispetto ai bambini di 7 o 8 anni, ma non è fattibile. Ci sono le aule didattiche, i computer e sarebbe troppo complicato.«Mancano una decina di giorni al ritorno sui banchi e non sappiamo nemmeno come verrà affrontato il discorso della viabilità – prosegue il genitore a nome di altri – poi l’orario crea qualche problema alle famiglie. Sia alla Puccini che al seminario si entrerà alle 8.15 ma ci sono genitori che devono portare alla stessa ora un figlio nella sede della Puccini ancora aperta e un altro nella nuova provvisoria sopra la Mercantini». Tanti punti interrogativi che stanno creando preoccupazione. Da ultimo proprio la sede. «Un quarto piano non mi fa stare tranquillo – conclude l’avvocato Angeletti – se penso che in caso di evacuazione i bambini dovranno fare quattro piani di scale per mettersi al sicuro».