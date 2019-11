I segreti dell'armonia grazie all'antica disciplina cinese del Taijiquan con il Gran Maestro

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Ancona ancora una volta al centro importante per il Taijiquan, antica disciplina cinese. Si è svolto con successo ildi Taijiquan e Qi Gong organizzato dalla ASD Taijiquan e Qi Gong Ancona tenuto da Lì Rong Mei, Grane allieva diretta del M. Fu Zhong Wen, capo carismatico dello stile yang in tutto il mondo che la nomina responsabile per l’Europa.«Il Taijiquan e il Qi Gong -spiega l’Istruttore Lucia Luciani che da 24 anni tiene corsi nella nostra città -sono antiche discipline cinesi che si basano su profondi concetti filosofici e che ricercano una profonda armonia della mente e dello spirito, attraverso movimenti fluidi e rilassati che aiutano a sciogliere le articolazioni e a rendere il corpo elastico. La respirazione lenta e profonda favorisce inoltre la circolazione del sangue migliorando la salute, potenziando la propria energia interna e aumentando la resistenza allo stress della vita di oggi».