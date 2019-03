La scuola ha bisogno di lavori: alunni trasferiti al seminario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Previsto il trasferimento di una parte delle classi della scuola Puccini nei locali del seminario vescovile di via Cellini. Per adeguare i locali verranno utilizzati i fondi stanziati come ristoro Imu-Tasi, che verranno utilizzati anche per sistemare il lungomare Italia a Marzocca e parte di Strada delle Grazie e via del Molinello. Ad annunciarlo è stato ieri pomeriggio in commissione bilancio l’assessore Gennaro Campanile. Tra le spese inserite nella variazione di bilancio, approvata martedì in Giunta, sono stati previsti dei fondi per sistemare strutture non comunali. Nel dettaglio alcuni locali del seminario che dovranno ospitare appunto le classi della Puccini.