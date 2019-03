Scontro tra due auto e due furgoni: tre feriti una donna in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sirene, corse e tanta paura. Oggi intorno alle 14.45 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada Corinaldese in località Grazie per un incidente stradale. Uno scontro ha coinvolto due autovetture e due autofurgoni di cui uno parcheggiato al lato della sede stradale adibito alla vendita ambulante della frutta. I vigili del fuoco hanno soccorso una donna ferita seriamente che veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.