Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un dirupo, incidente da brividi per una ragazza: scatta la task force dei soccorsi

SASSOFERRATO – Pauroso incidente questo pomeriggio in località Morello, nel comune di Sassoferrato. Attorno alle 15,30 i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per soccorrere una ragazza che, per motivi in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada, ribaltandosi in un dirupo. La squadra dei vigili del fuoco di Arcevia, intervenuta con un mezzo 4x4, ha estratto la conducente dall'abitacolo usando tecniche specifiche per poi affidarla alle cure del 118. La paziente è stata trasportata all'ospedale di Fabriano in codice di media gravità. Sul posto anche i carabinieri.