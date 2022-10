Il comandante dei carabinieri Pasquale Cerfolio cittadino onorario di San Paolo: «Punto di riferimento per i cittadini»

SAN PAOLO DI JESI - Emozionante cerimonia nella sala del Comune di San Paolo di Jesi dove il sindaco Sandro Barcaglioni ha conferito la cittadinanza onoraria al luogotenente Pasquale Cerfolio, che dal 1990 è al comando della stazione dei Carabinieri di Staffolo e San Paolo. «Gli importanti risultati ottenuti in questi tre decenni nel nostro territorio - si legge nelle motivazioni - hanno accresciuto nella cittadinanza tutta la fiducia nello stato e nelle istituzioni, avendo avuto sempre nella persona del luogotenente C.S. Pasquale Cerfolio un punto di riferimento al quale rivolgersi per le più svariate problematiche».

La cittadinanza onoraria arriva a pochi giorni dai saluti del comandante Cerfolio, che giovedì si congederà per il compimento dei 60 anni di età, dopo una carriera lunga 41 anni e costellata di riconoscimenti. Dopo essere stato destinato al reparto operativo di Palermo, il luogotenente è stato ad Ascoli e, nel 1990, è arrivato a Staffolo al comando della Stazione. Nel 2015 è diventato luogotenente e nel 2017 luogotenente Carica Speciale. Pluridecorato, è sposato, ha due figli ed è orgoglioso nonno di Arianna, 5 anni. «Sono stati anni intensi e importanti quelli trascorsi qui a Staffolo e San Paolo, con ottimi colleghi senza i quali non sarei potuto essere il comandante che sono stato. Abbraccio tutti i cittadini, che avranno in me sempre un punto di riferimento».