PORTO SAN GIORGIO - Passaggio di consegne alla guida dell’ufficio circondariale marittimo Guardia costiera di Porto San Giorgio. A due anni dall’arrivo di Cristiano Caluisi - che assumerà un altro incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie a Roma - ieri mattina, al porto peschereccio, è avvenuto il passaggio del testimone conferito al tenente di Vascello Angelo Picone.

APPROFONDIMENTI ANCONA Salvato dalla Marina dopo 5 ore in balia delle onde L'EMERGENZA Ritrovato vivo il marinaio caduto in mare dal peschereccio: salvato dalla nave della Marina dopo 5 ore in acqua



L’avvicendamento



L’avvicendamento è avvenuto alla presenza di tutte le autorità civili, militari, religiose. Presenti gli amministratori di Altidona, Campofilone, Pedaso, Fermo e il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore Fabio Senzacqua per Porto San Giorgio. C’erano anche il direttore marittimo delle Marche, Donato De Carolis e il Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, Alessandra Di Maio.

Caluisi ha fatto un breve excursus dei due anni al Circomare sangiorgese che ha come giurisdizione 30 chilometri di costa: «Passo il testimone del comando al collega ed amico Angelo Picone. La responsabilità del comando è un binomio inscindibile con lo spirito di servizio che diventa missione, motivazione, dedizione e sacrificio. Grazie al sindaco, Valerio Vesprini, per il rispetto e la proficua collaborazione, indispensabili allo sviluppo del porto che con il nuovo piano regolatore, si propone come volano di sviluppo di uno dei principali approdi diportistici dell’Adriatico, con più di 800 posti barca. Se è vero che le decisioni più difficili si prendono da soli, è anche vero che ho sempre potuto contare sul supporto di un eccellente equipaggio. Un comandante può dare l’esempio, indicare la rotta da tracciare ma nulla può senza le sue donne e i suoi uomini. Carissimo Angelo, lascio a te questo equipaggio, ascoltali, lasciagli il giusto spazio e vedrai che seguiranno anche te, con rispetto e abnegazione al servizio che li contraddistingue» e ha concluso rivolgendo un pensiero alla moglie Simone ed ai figli, Lidia e Giovanni.

Il nuovo comandante, Angelo Picone (classe 1982, di Caserta, operativo prima a Portoferrario e poi a Torre del Greco) ha ringraziato il comandante Caluisi «per il proficuo lavoro realizzato, nel segno della continuità, farò di tutto per essere degno dell’incarico che oggi assumo e cercherò di guidare in silenzio con forte spirito di sacrificio. Sono ansioso di conoscere questo territorio, fiducioso di poter contare sul supporto sinergico di tutto il personale militare dipendente. Non esiste un buon comandante senza una buona squadra, che veda nel comandante non solo l’autorevolezza militare quanto quella della serietà e professionalità. Sono orgoglioso di poter affrontare con voi le sfide che ci attendono, consapevole che senza di voi non potrò raggiungere nessun risultato. Alla comunità prometto che la capitaneria di porto di Porto San Giorgio, sarà sempre protesa alla salvaguardia e alla vigilanza di costa e specchi d’acqua nel segno della continuità e di un rinnovato slancio nell’essere punto di riferimento per quanti vivono e lavorano sul mare» e concludendo ha ricordato la moglie Melania e i sorrisi della figlia Marea.