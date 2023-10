OSIMO Tornano i vandali alla pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo. Questa volta i teppisti hanno rovinato le panchine che si trovano nella piazzola di sosta lungo il tragitto a sud del Musone, a metà strada fra i laghetti e via Settefinestre. Rovinata anche la recinzione in legno alle spalle della panchina, che separa l’area di sosta pedonale dall’alveo del fiume.

Palmiro Possanzini, coordinatore del Comitato Amici della pista ciclabile, commenta costernato: «I vandali sappiano che quanto rotto verrà riparato anche con i loro soldi. Quindi il danno è stato fatto anche a sé stessi». I volontari del comitato hanno subito avvisato l’assessora all’ambiente Michela Glorio, ma la zona essendo in aperta campagna non è coperta da videosorveglianza. Nei giorni precedenti lo stesso Possanzini aveva invece scritto al sindaco dicendosi contrario all’illuminazione pubblica che la Dea sta installano sull’altro lato della ciclabile, nel vialetto alberato zona fontanelle. Secondo il comitato le priorità erano altre. Ad esempio, i parcheggi per donne incinte e disabili e la sistemazione della ringhiera protettiva vicino la rotatoria di via Cagiata. Vengono sollecitati poi il completamento dei lavori di via Fosso Lama e la pulizia sotto al ponticello tra la stessa via e Settefinestre, ostruito da melma e detriti. Infine, l’asfalto su via Capanne e una fontanella vicino al Cea.