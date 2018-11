Festa dell'albero Protagonisti i bimbi della scuola Ferraris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - I bambini della scuola Ferraris sono stati protagonisti oggi della seconda giornata della Festa dell’Albero e al Parco Robinson di via Sardegna hanno trovato ad attenderli anche il sindaco Stefania Signorini, che ha voluto essere presente alla piantumazione di arbusti di ligustro, messi a dimora in mattinata. «Ho sempre partecipato a queste iniziative, anche da assessore alle Politiche scolastiche – ricorda il sindaco Signorini – quando la manifestazione si svolgeva nei giardini delle scuole. Quest’anno il progetto è cresciuto, ha coinvolto i residenti del gruppo ViviAmo Palombina Vecchia’ e ha visto interessato il grande parco di via Sardegna, dove nel corso della giornata saranno messe a dimora oltre 150 piante, tra siepi e alberi. E’ molto importante sensibilizzare i bambini alle tematiche della tutela dell’ambiente e della natura». Gli alunni hanno posizionato le piantine nei buchi già preparati in precedenza. Prima dell’arrivo dei bambini, gli adulti avevano messo a dimora aceri campestri lungo il viale sopra la scuola materna Mongolfiera, mente nella parte bassa del parco sono stati piantati tamerici e prunus pissardi (prugni decorativi) per arricchire l’area verde e donare ai frequentatori nuove ombreggiature. Nella parte che costeggia via Sardegna saranno invece piantate le ginestre. L’iniziativa di oggi ha coinvolto gli alunni delle sezioni a tempo pieno della elementare Aldo Moro e della materna Mongolfiera, mentre quelli Mercantini sono stati coinvolti nella piantumazione di due alberi di leccio a fianco del giardino scolastico, in via Liguria. Anche i bambini della scuola dell’infanzia Rodari si sono occupati piantumazione di una porzione di siepe con piante di viburno nel proprio giardino.