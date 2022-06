Ansia da maturità: sfascia tutto in casa, serve la Polizia per calmare lo studente

ANCONA - Lo studente è in stato di agitazione per l'esame di maturità ed in un raptus comincia a distruggere gli oggetti dentro casa. I poliziotti sono accorsi in zona Pietralacroce su richiesta di una donna di 55 anni circa, che riferiva agli operatori che il figlio, in un forte stato di ansia a causa degli esami di maturità, poco prima aveva perso il controllo, dando in escandescenza e rompendo alcune suppellettili. I poliziotti calmavano quindi il giovane, che presentava delle lievi ferite alle mani, causate dall’aver rotto, tra l’altro, un bicchiere di vetro. La madre del giovane, poco più che ventenne, riferiva che si era trattato solo di un forte stato di agitazione ma non era stata oggetto di violenza o altro da parte del figlio.

