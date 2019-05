Perde il controllo dell'auto e investe un ciclista interviene l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I vigili del fuoco questo pomeriggio alle 15,45 sono intervenuti a Senigallia in via Capanna dove una signora alla guida di una vettura per cause in fase di ricostruzione perdeva il controllo investendo un ciclista: la vettura terminava la corsa contro un albero fuori dalla sede stradale. I ciclista veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano.