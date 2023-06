Passaporti, previste dalla Questura di Ancona aperture straordinarie degli uffici. Tutti i nuovi orari nel dettaglio

ANCONA- Apertura straordinaria per lo sportello Passaporti della Questura di Ancona e dei Commissariati Ps della provincia. Questa la nota diramata dal Questore Cesare Capocasa.

Gli orari

"Il Questore di Ancona ha disposto la prosecuzione delle aperture straordinarie tutti i giovedì in Questura per il mese di giugno 2023. Si riportano, qui di seguito, le aperture ordinarie tuttora in vigore, dello sportello Passaporti della Questura di Ancona:

Lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

Martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

Mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”

Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda

Venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”

Sabato solo ritiro dei passaporti (09-12) Contemporaneamente i Commissariati P.S.

della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 10 giugno e 24 giugno

Rimane garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio, turismo) grazie alla quale è sempre possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi (o telefonare allo 071-2288474 (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità.

Questura di Ancona: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Jesi: dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Senigallia: dipps103.5400@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Fabriano dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it

Nella sola giornata dell’Open Day quotidiano sono state accolte oltre 60 istanze di rilascio.