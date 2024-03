Macerata, arriva al ruota panoramica (una delle 4 più grandi d'Italia): sabato l'inaugurazione. Orari e prezzi

MACERATA - Gira la ruota anche a Macerata. Cresce l’attesa in città per l’inaugurazione della ruota panoramica Grand Roue 34 - da questa mattina in fase di montaggio sul lato sinistro del piazzale dei Giardini Diaz - fissata per le ore 16 di sabato 16 marzo alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi.





È iniziato, infatti, il countdown per il primo giro sull’unica ruota panoramica mai montata a Macerata e la più alta che le Marche abbiano mai visto. Installata da Hsc Events, la ruota è alta 34 metri, ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, è stata costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che rendono l’attrazione affascinante e suggestiva sia di giorno, sia di notte.

«Imponente»

«Una struttura imponente – interviene l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi – a costo zero per l’Amministrazione comunale e che, siamo certi, nel giro di poco diventerà una forte attrattiva soprattutto per i bambini e le famiglie e anche protagonista di tante immagini iconiche della città e di selfie suggestivi.

Una delle quattro ruote più grandi d'Italia

Attrattività agevolata dal posizionamento in una zona baricentrica della città che consentirà di allungare lo sguardo sul meraviglioso paesaggio maceratese».

«Per noi è un grande piacere e onore portare per la prima volta la nostra attrazione a Macerata – afferma Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura – si tratta di una delle 4 ruote più grandi d’Italia, un’attrazione moderna e tecnologica, che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti, sia dai turisti. La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai nostri passeggeri comfort e sicurezza. Ringrazio l’amministrazione per la collaborazione di questi ultimi mesi e per aver trovato una location perfetta per la nostra ruota panoramica».

Sarà in funzione fino al 18 maggio

La ruota, che rimarrà a Macerata fino al prossimo 18 maggio, sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 10 alle ore 24, in quelli feriali dalle ore 14 alle ore 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L’ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.