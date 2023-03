ANCONA - La parrocchia del Sacro Cuore di via Maratta è in lutto per la scomparsa di Padre Aurelio Giangolini, 84 anni. Il decesso del religioso è avvenuto ieri mattina in ospedale dove era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo una caduta da una scala.

Un incidente domestico causato molto probabilmente da un malore di natura vascolare, problema che aveva già colpito il sacerdote una decina di anni fa.

Nell'ordine dei Servi di Maria

Originario di Montericciardo in provincia di Pesaro Urbino, padre Aurelio era entrato giovanissimo nell’ordine dei Servi di Maria per poi intraprendere una esperienza da missionario che lo aveva portato in Brasile. Una volta tornato in Italia, Padre Aurelio era stato a Pesaro, Montefano, Campocavallo, Bologna e prima di arrivare al Sacro Cuore era stato alla Basilica di Superga a Torino, luogo simbolo della tifoseria granata dove il 4 maggio del 1949 si schiantò l’aereo del grande Torino. Persona amata e benvoluta da tutti, Padre Aurelio oltre che in chiesa lo si poteva incontrare per le vie del quartiere Adriatico. Autore di numerosi libri, due anni fa aveva scritto un saggio per ricordare i propri parenti vicini e lontani ma soprattutto per rinsaldare i legami negli ambiti familiari in una società dove sempre più spesso manca il dialogo. Oltre alle pubblicazioni padre Aurelio in occasione del cinquantesimo di vita fraterna religiosa e sacerdotale aveva allestito una mostra fotografica. Tra le pubblicazioni anche cataloghi di arte sacra riconducibili all’ordine dei Servi di Maria, e un’esposizione nella galleria San Domenico a Pesaro. La notizia della scomparsa di Padre Aurelio in poche ore ha fatto il giro del quartiere Adriatico. Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali che molto probabilmente si terranno proprio alla Chiesa del Sacro Cuore in via Maratta nei prossimi giorni, mentre la salma verrà tumulata a Pesaro come richiesto in più di una circostanza dallo stesso Padre Aurelio.