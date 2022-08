SENIGALLIA - Denunciato dalla polizia un 60enne senigalliese, che pretendeva di parcheggiare davanti ad un passo carrabile. Quando sono arrivati i poliziotti, chiamati dal proprietario, li ha insultati e offesi. E’ accaduto mercoledì sera poco distante dalla Rotonda. Il cittadino, che ha chiamato il numero di pronto intervento, ha riferito di essere stato aggredito verbalmente da un uomo che aveva posteggiato di fronte al passo carrabile della propria abitazione senza consentirgli di uscire.

Si è accorto mentre stava in casa e dalla finestra l’aveva invitato a spostare l’auto.

Prigioniero in casa

Di tutta risposta l’automobilista aveva assunto un atteggiamento aggressivo, alzando i toni e rifiutandosi di spostarla. Aveva poi provocato il residente dicendo che, se avesse avuto il coraggio, avrebbe dovuto chiamare le forze dell’ordine perché, a detta sua, il passo carrabile era scaduto. Così ha fatto. Gli operatori della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno identificato il 60enne senigalliese, che fin da subito ha assunto un atteggiamento poco collaborativo nei loro confronti, asserendo che aveva tutto il diritto di parcheggiare perché il passo carrabile era scaduto. I poliziotti l’hanno invitato a spostare l’autovettura, sia perché era fuori dall’apposita segnaletica orizzontale, sia perché l’autorizzazione del passo carrabile era ancora valida. A quel punto l’uomo, nonostante l’invito degli agenti, ha dato in escandescenza.

Si è rifiutato di spostare l’auto e, gridando, si è rivolto nei loro confronti con frasi e parole offensive, attirando l’attenzione dei passanti e dei condomini che si sono affacciati dalle finestre per vedere cosa stesse succedendo in strada. Continuando con il suo atteggiamento ostile, per giustificare il proprio comportamento, ha dichiarato di essere portatore di handicap e perciò poteva parcheggiare dove voleva. Gli agenti, considerato il persistente comportamento offensivo, l’hanno informato che sarebbe stato denunciato per i reati di oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e che avrebbero chiamato la polizia locale per la contestazione e rimozione dell’autovettura. Solo a questo punto si è deciso a spostare il veicolo. Nel corso della nottata, verso le 2, i poliziotti in servizio al Summer jamboree, al termine dello spettacolo, sono invece intervenuti nei giardini della Rocca dove era stata segnalata una donna che disturbava i passanti. Era a loro già nota per pregressi episodi legati all’ubriachezza. Aveva difficoltà a restare in piedi e alternava stati di agitazione a stati di quiete. E’ stata sanzionata per ubriachezza molesta.