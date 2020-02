​Paola è scomparsa, paura a San Marcello: attivata una task force

SAN MARCELLO - Paola si è allontanata da casa ieri mattina presto, al volante della sua Opel Corsa grigia. Non lo faceva mai, lei che era solita spostarsi a piedi e solo in paese. Non è rientrata neanche per pranzo, senza portare con sé il cellulare, senza avvisare. E anche questo non faceva mai, lei così premurosa con la mamma, sempre presente e reperibile per qualsiasi necessità del genitore di cui si prende cura e con cui abita in via Serra. Da ieri sono ore terribili in paese per la scomparsa di Paola Giombini, 55 anni. Una donna calma, molto riservata.

Una vita semplice, divisa tra l’accudire l’anziana madre e lavori saltuari come baby sitter. Pochi amici, anche sui social. Una trentina di contatti circa con cui interagisce poco. Una vita il cui equilibrio si è improvvisamente incrinato, tanto che Paola è scomparsa. C’è molta preoccupazione. Eppure sembra che non abbia problemi economici né di salute. Se qualcosa ha sconvolto il suo equilibrio emotivo, non lo ha lasciato trasparire.

E non ne ha parlato con nessuno. I familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri, temendo che le possa essere accaduto qualcosa. Da ieri è attiva una task-force di soccorritori e volontari che la stanno cercando ovunque. Paola è stata vista allontanarsi da casa, in via Serra, ieri intorno alle 7,45 a bordo della sua Opel Corsa grigia targata DW 748 KV. Le ricerche, coordinate su tutto il territorio dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, sono condotte dai militari della stazione di Morro d’Alba (dove è stata presentata denuncia di scomparsa) e da tutti i militari in servizio delle altre stazioni territoriali. Sono state allertate la Protezione civile regionale, i vigili del Fuoco. Il sindaco Graziano Lapi ha fatto diffondere la notizia con la foto di Paola Giombini anche sulla pagina Facebook del Comune e ha messo a disposizione di Carabinieri e Polizia locale le immagini delle telecamere comunali. Ma niente, sembra svanita nel nulla. Fino a ieri sera le ricerche hanno dato esito negativo.

