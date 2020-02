Il trattore si ribalta e lo travolge: morto agricoltore ottantenne

ALONTE - Dramma nel pomeriggio di sabato: attorno alle 17, in un terreno agricolo di Alonte, in via Toare. Per cause attualmente in corso di accertamento un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando all'interno della sua proprietà per svolgere lavori di aratura.



Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, lanciato da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Considerate le gravissime condizioni dell'uomo sul posto è stato richiesto l'intervento, oltre che di un'ambulanza, anche dell'elicottero del Suem 118 decollato dall'ospedale di Verona, ma al loro arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'anziano. Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA