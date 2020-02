​Paola ritrovata, vagava in stato confusionale a Macerata: portata in ospedale

SAN MARCELLO - L’incubo è finito. Paola è stata ritrovata dai carabinieri della Compagnia di Jesi che non hanno mai mollato, convinti di riuscire a riportarla a casa sana e salva. La piccola ma coesa comunità di San Marcello può finalmente tirare un sospiro di sollievo per Paola Giombini, la 55enne residente in via Serra con la madre, che era scomparsa da sabato mattina.

​Paola è scomparsa, paura a San Marcello: attivata una task force

Tre giorni di ricerche senza sosta, che hanno visto impegnati i militari di tutte le Stazioni territoriali sotto il coordinamento dell’Arma di Jesi. Setacciata la Vallesina, con i possibili percorsi che Paola a bordo della sua utilitaria grigia, avrebbe potuto fare. Sono state scandagliate tutte le telecamere comunali, fino a lunedì sera quando i carabinieri l’hanno intercettata a Macerata. Vagava per strada, da sola, in stato confusionale. L’hanno avvicinata e accompagnata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni di salute sono tutto sommato buone.

E’ la notizia che tutti aspettavano. I Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba - presso cui l’anziana madre e il fratello Roberto avevano sporto denuncia di scomparsa - sono stati subito avvisati. Anche sulla pagina Facebook del Comune, da cui era partito un accorato appello, la notizia del ritrovamento è stata condivisa con commozione. «Grazie alle forze dell’ordine e in particolare ai carabinieri che l’hanno cercata senza sosta questi tre giorni fino al ritrovamento e grazie a tutti voi che in qualche modo ci avete e l’avete aiutata - si legge sulla pagina social - stasera siamo tutti molto felici per la sua famiglia e per la nostra comunità». La sua auto era stata ritrovata parcheggiata alla stazione ferroviaria di Jesi domenica mattina. Grazie alle telecamere della stazione era stata vista salire su un treno per Ancona, poi il nulla. Ma i carabinieri non si sono arresi e presto Paola potrà riabbracciare la sua famiglia.

