Ilary Blasi, brutta avventura domestica: un topo entra in casa e il gatto tenta di mangiarlo. La reazione di Totti spiazza tutti

Ilary Blasi, brutta avventura domestica: un topo entra in casa e il gatto tenta di mangiarlo. La reazione di Francesco Totti spiazza tutti. Oggi, un topolino si è intrufolato nel giardino di casa Totti, finendo suo malgrado tra le grinfie del gatto Paola (diventato famoso sui social per la sua inusuale silhouette).

Ilary Blasi ha documentato l'incontro tra gatto e topo sulle storie di Instagram. Il gatto Paola annusa il topolino, lo prende tra le zampette, sembra volerci giocare. Poi all'improvviso, con uno scatto felino lo afferra in bocca e lo porta in casa. Inutile il tentativo di chiudere la finestra. Risa e urla, accolgono l'arrivo del topolino.

Ma c'è un lieto fine. La Capitana racconta come è andata a finire. Il gatto Paola non ha mangiato il topo, che è vivo e vegeto ed è uscito dalla casa. Ma non finisce qui. Ilary Blasi pubblica la chat in cui comunica al marito Francesco Totti che c'è un topo in casa. E lui reagisce con la sua proverbiale spontaneità: «Faglielo trovare caz***. Ma Paola non lo sente?». Immediati i commenti ironici dei fan sul bizzarro incontro tra il gatto Paola e il topolino: «È più bello il topo». Risate social.

Ultimo aggiornamento: 18:59

