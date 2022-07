Senigallia, urlano per strada in piena notte armati di mazza, coltelli e pistola. Denunciati padre e figlio

SENIGALLIA - A torso nudo in bicicletta urlano in piena notte. I poliziotti trovano coltelli e una pistola priva del tappo rosso. Sequestrata anche una mazza da sotfball. Padre e figlio denunciati a Senigallia. E' successo nella notte, quando la polizia è intervenuta in via Sanzio dopo le chiamate al 112 effettuate da alcuni residenti, infastiditi dalle urle dei due uomini che procedeva in bici a torso nudo. Uno dei due impugnava nella mano destra una mazza da softball. Identificato, è risultato essere un 20enne residente a Senigallia. E' stato subito disarmato. Era in compagnia del padre, un 40enne. Quest'ultimo dichiarava di aver avuto, poco prima, un diverbio con tre persone che domandavano dove potevano trovare delle prostitute ed alla risposta negativa, uno dei tre lo aggrediva colpendolo sulla testa. Il 40enne, tornato a casa, a riferito al figlio quanto successo, uscendo per cercare vendetta.

La perquisizione

Alla luce del racconto fornito e dell’intento manifestato dai due, i poliziotti hanno deciso di sottoporli ad un approfondito controllo. L’accertamento ha consentito di rinvenire nelle borse della bici una riproduzione fedele in metallo della pistola semiautomatica marca Beretta modello 92/FS priva del previsto tappo rosso che poteva a tutti gli effetti trarre in inganno chi la vedesse, mentre nella tasca destra dei pantaloni hanno rinvenuto un coltello pieghevole Il figlio, oltre alla mazza, aveva nella tasca dei pantaloni un coltello multiuso in acciaio e un altro coltello con la lama di circa 7.5 centimetri. Padre e figli sono stati denunciati per il reato di porto illegittimo di armi.