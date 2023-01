SENIGALLIA Due comunità in lutto per la scomparsa, a distanza di 6 giorni, di Mario Rossetti e Maria Grazia Boccolini. La coppia viveva a Cesano ma Mario, morto il 28 dicembre a 74 anni, era di Ostra Vetere. Aveva lavorato per un’impresa edile.

Collaboratore della Pro Loco, membro delle Confraternite e di altre realtà associative, ha coltivato il gusto delle immagini d’epoca, mettendo assieme una significativa raccolta di cartoline e foto della Ostra Vetere del XIX e XX secolo. Una raccolta di immagini che ha meritato l’attenzione dei curatori del progetto “La memoria dei luoghi”, voluto dal Sistema Museale della Provincia. Era molto conosciuta anche la moglie, Maria Grazia Boccolini, 63 anni. E’ morta martedì e i funerali si terranno stamattina alle 9 nella chiesa di Cesano. Lavorava come bibliotecaria della scuola media Mercantini e aveva scritto libri di racconti e poesie. Era socia dell’associazione “Gli amici della foce del fiume Cesano”, che oggi la ricorderanno in chiesa. Ha partecipato fin dalla prima edizione a “Poesie nel silenzio” e ha vinto anche numerosi riconoscimenti.