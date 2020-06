Colpito alla testa dal gancio della gru, operaio in ospedale

OSTRA VETERE - Infortunio sul lavoro verso le 13.30 di ieri alla Fondar di Ostra Vetere. Un operaio è stato colpito alla testa dal gancio di una gru in movimento. Si tratta di un 57enne di Senigallia, soccorso con un codice giallo di media gravità. Mentre un collega sollevava uno pesante stampo in ferro, per dare forma alla ghisa, tramite una gru a ponte, il gancio si è staccato ed ha colpito alla testa l’operaio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ed è stata chiamata anche l’eliambulanza per velocizzare i soccorsi. Pur avendo perso molto sangue le condizioni dell’uomo non erano drammatiche. È stato quindi trasferito nell’ospedale di Senigallia in codice giallo. Dopo aver ricevuto le cure del caso è stato ricoverato e tenuto in osservazione. Nella fonderia, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri per effettuare le verifiche sull’infortunio sul lavoro. Da accertare il motivo per cui il gancio, che avrebbe dovuto sorreggere il pesante stampo in ferro, si sia sganciato colpendolo. Una manovra che gli operai hanno svolto molto spesso. La priorità è stata data al soccorso del 57enne che, nonostante il grave incidente in cui è rimasto coinvolto, non è in pericolo di vita. I militari hanno ascoltato i colleghi che erano con lui quando è avvenuto l’infortunio per ricostruire la dinamica. Proprio loro sono stati i primi a soccorrerlo e a chiamare il 118.

LEGGI ANCHE:

Si schianta con la mountain bike contro un'auto: ragazzino 14enne soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA