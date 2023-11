OSTRA - La comunità di Pianello piange la scomparsa di Gabriela Arias, componente del consiglio direttivo del Circolo Acli. Aveva 51 anni. Una donna solare, sempre attiva, che tanto aveva aiutato la popolazione durante e dopo l’alluvione.

«Non riusciamo ad esprimere il dispiacere e l’infinita tristezza che proviamo – riporta il messaggio di cordoglio del Circolo Acli di Pianello di Ostra, di cui faceva parte -. Grazie per tutta la gioia e vivacità che hai portato in ognuno di noi, sei stata un esempio di generosità e altruismo. Eri e sarai per sempre un pezzo fondamentale per tutta la nostra comunità. Ci hai insegnato, anche nei momenti più brutti, a continuare a sperare e pregare in un domani migliore. Sei la nostra guerriera, saremo eternamente fieri di te. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio alla famiglia e a tutti i cari che l’amavano».

Con tutta la sua positività aveva affrontato una malattia che non le ha lasciato scampo. Venerdì è venuta a mancare ma la notizia della sua morte si è diffusa solo ieri. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio ricevuti dalla famiglia, a cui la piccola ma affiatata comunità di Pianello si è stretta. Gabriela Arias, di origini argentine, viveva appunto a Pianello di Ostra. Lascia il marito Luigi Frattesi, la figlia Chiara, il padre Josè, il fratello Marcelo e la sorella Maria. La camera ardente verrà allestita oggi presso la casa funeraria Casci Ceccacci a Passo Ripe di Trecastelli, a partire dalle 9, mentre i funerali si terranno domani alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Pianello di Ostra.