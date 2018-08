Perde il controllo e va fuoristrada con la moto gravissimo un finanziere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Stava affrontando le curve che delimitano la Strada provinciale 17, in località Acquasanta tra i territori di Ostra e Ostra Vetere in direzione Jesi, quando improvvisamente per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo della sua potente Yamaha finendo la sua corsa in un campo. Sono gravissime le condizioni di un militare della Guardia di Finanza di 52 anni, residente in provincia di Ancona, ferito ieri verso le 16,30 in un incidente con la sua moto di grossa cilindrata lungo la Sp17.Il finanziere stava percorrendo via Jesi, quando in prossimità della curva dopo il circolo ippico, ha perso il controllo della moto uscendo di strada e andando a finire in un campo adiacente alla carreggiata. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme al 118 segnalando il centauro ferito fuoristrada.Immediato l’intervento dell’eliambulanza Icaro01 da Torrette inviata dalla centrale operativa con un codice rosso traumatico. All’arrivo dei sanitari il centauro era cosciente e sembrava non aver riportato politraumi troppo gravi. Ma in appena una manciata di minuti le sue condizioni sono purtroppo precipitate e l’uomo ha perso i sensi. Una situazione critica, tanto che il medico dell’équipe rianimatoria a bordo dell’elicottero dopo averlo intubato l’ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime. Fino a tarda notte il centauro è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, compreso l’esame radiografico Tac per scongiurare la presenza di politraumi interni. I medici si sono riservati la prognosi. C’è molta apprensione per la sua salute tra i colleghi delle Fiamme Gialle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Senigallia che hanno effettuato i rilievi di legge e stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Gli inquirenti dovranno stabilire se alla base del fuoristrada possano esserci un malore improvviso, una manovra errata o piuttosto il coinvolgimento di altri veicoli.