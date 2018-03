Vandali a San Biagio Porta sfondata al campo sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ennesimo atto di vandalismo a San Biagio. E ancora nell’area del campo sportivo Comunale in via San Biagio, tra la chiesa e il cimitero della frazione a nord di Osimo. Nei giorni scorsi i dirigenti dell’Asd San Biagio, la società che da sempre gestisce l’impianto sportivo, hanno ritrovato ancora una volta sfondata la porta del bagno per il pubblico, posta fuori dall’area recintata, tra gli spogliatoi e il nuovo campo da calciotto in erba sintetica intitolato a Lorenzo Manuali. Oltre ad aver forzato e rovinato l’infisso, i vandali hanno anche messo a soqquadro il bagno. Non è la prima volta che i dirigenti della società calcistica sono costretti e rimediare agli atti vandalici segnalando alle autorità la presenza sospetta di ragazzini che si appartano proprio tra il campo sportivo e il cimitero. Potrebbe trattarsi della stessa baby gang sospettata di aver rotto i finestrini delle auto in sosta proprio al campo sportivo e alla scuola di San Biagio per rubare borse o portafogli.