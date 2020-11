Addio a Gianni il pizzaiolo. Commercio in lutto ad Osimo per la morte dell'artigiano di San Marco

OSIMO - Il commercio di Osimo e il rione storico di San Marco in lutto per la morte di Clemente Fati Pozzodivalle, per tutti Gianni il pizzaiolo. Dopo lunghe ed estenuanti terapie, una malattia lo ha strappato all’affetto dei suoi cari

a 86 anni, dopo, una vita dietro al bancone della sua pizzeria aperta per decenni nel quartiere popolare di San Marco, passata ormai ad inizio anni Duemila ad altra gestione dopo il suo pensionamento.

È stato tra i primi ad aprire una pizzeria in città nel boom economico del Dopoguerra. Ma Gianni non era conosciuto solo per il suo locale a San Marco e la bravura di pizzaiolo. Era anche animatore e tuttofare della storica sagra del Leone organizzata al Foro Boario ogni anno dalla parrocchia di San Marco. A ricordarlo ieri con un lungo e appassionato post su Facebook il sindaco Simone Pugnaloni: «Uno degli uomini più simpatici che abbia conosciuto, icona per simpatia ed impegno per la città. Un uomo –scrive il sindaco- dal grande entusiasmo, instancabile lavoratore, un volontario da prendere ad esempio per il tempo dedicato agli altri. Il titolare storico della pizzeria a San Marco, quello che non vedevi l’ora di incontrare dopo il catechismo, dopo l’Acr, quando frequentavi l’oratorio. Era capace di farti sorridere ogni volta che lo incontravi, aveva sempre una battuta pronta». Pugnaloni ricorda che «dopo la vendita dell’attività si era dedicato anima e corpo alla parrocchia di San Marco, all’associazione Amici di San Marco, alla Sagra del Leone. Anche qui, tanti volontari, ma colui che più di tutti riusciva a tenere alto l’umore era l’inconfondibile Gianni con le sue barzellette».

Lascia l’amata moglie Alda e il figlio Fulvio, noto avvocato e già presidente del Rotary Club di Osimo, di cui ora è segretario. Camera ardente nella Casa Funeraria Vigiani a San Biagio, funerali domani alle 10 alla Sacra Famiglia.

