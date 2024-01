OSIMO - Non solo fossi e aree verdi da sistemare: il giro di vite che ha avviato l’amministrazione Pugnaloni in questa fase finale di mandato riguarda anche il selciato in centro storico. Sono diversi gli angoli segnalati dai residenti e commercianti per sampietrini rotti, disconnessi o del tutto saltati e da rimpiazzare. In alcuni angoli del salotto cittadino il Comune ha quindi pensato bene di rifare tutto il selciato e non di rattoppare, come spesso finora è accaduto.

La determina

Da qui si spiega la determina con la quale prima di Natale il Dipartimento del territorio, settore Lavori pubblici, ha nominato il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione in selciato di ampie zone di piazza del Comune, piazza Boccolino, via Lionetta, via Antica Rocca, via del Cassero, quindi nel cuore del salotto cittadino, ma anche via Cappuccini in rione San Marco. L’importo dei lavori è di 95mila euro e verranno seguiti dall’ingegner Alessandro Mengoni, dipendente del Comune assegnato appunto al Dipartimento del Territorio, in possesso dei requisiti per svolgere le mansioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. In realtà alcuni lavori sul selciato del centro storico indicati nella determina sono già stati completati, come quelli in via Cappuccini a San Marco, risistemata dopo la riapertura dei Tre Archi. Ora il cantiere è invece spostato su via Gomero, che è completamente chiusa al traffico da ormai un mese. Si tratta della stradina che scende da piazza Duomo a piazza Gramsci e che era in condizioni disastrate, per questo rinnovata. I lavori dovrebbero durare altri 10 giorni circa, con le auto deviate in via del Cassero per completare il rifacimento della pavimentazione in sampietrini di via Gomero. Altra zona segnalata come critica era la zona di via Pompeiana a San Marco ma solo in alcuni angoli specifici, come quelli che incrociano via Cappuccini, per l’appunto già sistemata, e via Salustriana, che verrà rifatta con un’altra determina di spesa. Ci sarebbe poi da mettere mano su via Costa del Borgo, la mitica discesa che dal centro porta a Largo Trieste, in rione Borgo San Giacomo. Famosa per le salite spettacolari, e diventate virali sui social, delle recenti tappe del Giro d’Italia e della Tirreno Adriatico.

L’appalto

Qui il selciato sarà rifatto nell’ambito del maxi-appalto da un milione di euro con il quale il sindaco Pugnaloni, entro un mese, conta di affidare lavori di rifacimento degli asfalti su una dozzina di strade comunali. Tra queste ci sarà anche la Costa del Borgo. Se qui il rifacimento del selciato riguarderà tutta la carreggiata, per altri interventi già affidati, come piazza del Comune, piazza Boccolino e via Lionetta sarà rinnovato solo il selciato più ammalorato. L’intento è di intervenire zona per zona senza dover chiudere tutta la strada o la piazza, per limitare i disagi alla viabilità. Cosa che non si è potuto fare su via Cappuccini e via Gomero, ad esempio, visto che sono vicoli più stretti ed era impossibile svolgere il lavoro garantendo al contempo il transito viario e la sicurezza degli operai.