Sbanda e si ribalta con l'auto, paura per una donna: estratta dai vigili del fuoco e portata all'ospedale

OSIMO - Paura oggi attorno alle 13,15 ad Osimo per un incidente avvenuto in via Flaminia II. Per cause in corso d'accertamento, un'automobilista ha sbandato e si è rovesciata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna alla guida con tecniche specifiche, per poi consegnarla alle cure dei sanitari. La paziente è stata portata al pronto soccorso in codice di media gravità. I vigili del fuoco hanno provveduto poi a mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Indagano i carabinieri.

