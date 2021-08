Caldo da svenire, ragazza si sente male lungo lo stradello di Mezzavalle: caricata sul gommone e portata a Torrette

ANCONA – Momenti di apprensione questa mattina a Mezzavalle. Lungo lo stradello che conduce alla spiaggia una ragazza di vent'anni si è sentita male a causa di un colpo di calore dovuto all'afa e alle alte temperature. Subito sono stati lanciati i soccorsi. L'equipaggio del gommone di salvamento di Portonovo è salito sul sentiero per recuperare la giovane e portarla in spiaggia. Poi è stata caricata a bordo dell'imbarcazione per essere trasportata al molo di Portonovo. Da qui un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano l'ha accompagnata all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA