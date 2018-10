I ladri di gioielli svaligiano due appartamenti nel pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Tornano i topi di appartamento ad Osimo. Dopo aver colpito negli ultimi tempi nelle frazioni, tra San Biagio, Osimo Stazione, Aspio, Montegallo e Passatempo, i ladri giovedì scorso sono entrati in azione in un complesso residenziale che si trova nella periferia sud della città, in via Cingoli, una delle traverse sulla sinistra scendendo via Molino Mensa. In tardo pomeriggio i malviventi sono entrati in due appartamenti, messi entrambi a soqquadro. In quello al primo piano hanno rubato solo una catenina d’oro, lasciando sul posto una costosa fotocamera reflex. Al piano di sotto invece sono riusciti a portare via un bottino più corposo, con dei soldi in contanti ma soprattutto gioielli e oggetti preziosi. Da una prima ricostruzione sembra profilarsi l’azione di una banda di rom, visto che sono spariti soprattutto monili d’oro.