Scoperta promotrice finanziaria che ha truffato oltre 30 persone: svaniti nel nulla 4 milioni

ANCONA - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di una donna osimana di 48 anni indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa in danno di 31 persone, per lo più residenti ad Osimo.



Dopo la denuncia dei risparmiatori, sono entrati in azione i finanzieri del Comando provinciale di Ancona, in particolare della Tenenza di Osimo, che hanno riscontrato una truffa secondo

il cosiddetto "schema Ponzì" che sarebbe stata messa in atto dalla donna, ex promotrice finanziaria, radiata dall'albo.

Le Fiamme Gialle hanno perquisito la casa della sedicente promotrice finanziaria e il suo ufficio nel centro di Osimo: rinvenuti computer, telefoni cellulari e fascicoli utilizzati nell'attività illecita e sequestrati. I finanzieri hanno analizzato dati informatici e documenti da cui sarebbe

emersa la truffa.

La sedicente broker avrebbe anche creato e gestito diversi account digitali registrati su network di vendita dove sono stati virtualmente generati voucher di spesa utilizzati per spese personali.

Trovati anche documenti artefatti con intestazioni di note società collocatrici di prodotti finanziari utilizzati dalla 48enne per tranquillizzare i clienti sulla autenticità degli investimenti.

Quando la sedicente broker ha iniziato a negare il disinvestimento di somme ad alcuni investitori o ad evitare i contatti, i risparmiatori hanno capito di essere incappati in

una truffa e hanno denunciato il fatto. Tra le vittime, commercianti, pensionati, lavoratori dipendenti, persone di ogni estrazione sociale che mediante gli investimenti contavano di

concretizzare progetti dei propri figli, nuove attività commerciali, di godere di una pensione più serena e invece hanno visto il loro risparmi andare in fumo.